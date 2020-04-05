دبي.. باصات النقل العام مجانا خلال فترة التعقيم وخصم 50% على أجرة التاكسي

2020/04/05 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إتاحة حافلات النقل العام بالمجان ومنح مستخدمي سيارات الأجرة خصما قدره 50%، خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستقوم الإمارة بعملية تعقيم شاملة.وأوضحت “طرق دبي” أن خدمتي المترو والترام لن تكونا متاحتين خلال فترة التعقيم الشاملة، التي أعلنت عنها اليوم اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في […]

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