الكهرباء: الجباية مستمرة خلال أيام حظر التجوال

2020/04/05 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح أوردتعه وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة مستمرة باستلام الجباية من المواطنين خلال أيام الحظر، حيث إن أسعارها مدعومة بنسبة 94%".

وأكد أن الجباية "لن تؤثر على حياة المواطنين لكون قيمتها قليلة جداً لا تتجاوز الـ 10 الى 15 ألف دينار".

وأضاف العبادي أن "إيقاف استلام الجباية يحتاج إلى قرار حكومي وليس من صلاحية وزارة الكهرباء إيقافها".

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