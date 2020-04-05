«جلفار» تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لدفع التحول التشغيلي ودعم النمو

2020/04/05 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، تعيين عصام فاروق رئيسا تنفيذيا لها، موضحة أن هذا القرار يأتي في ظل برنامج التحول الريادي الذي تقوده الشركة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

وذكر بيان للشركة تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن فاروق سوف يقود "نمو شركة (جلفار) وتطورها من خلال التزامها المستمر برفع مستوى منشآتها وعملياتها وممارساتها وبنيتها التحتية بشكل يضمن استمرارية الشركة بمتانة خلال عام 2020 والسنوات المقبلة"

وأضاف البيان أنه "سوف يساهم في ترسيخ موقع (جلفار) في السوق كشركة رائدة في مجال الأدوية في المنطقة، عبر العمل على إتمام مهمتها في توفير الحلول عالية الجودة وتعزيز صحة الناس على المستويين الإقليمي والعالمي".





ونقل البيان عن فاروق قوله، "أنا فخور بالانضمام إلى منظمة تقع في صلب دولة الإمارات، ولا تزال تساهم في النمو الاقتصادي في رأس الخيمة وخارجها.



وأتطلع للعمل مع فريق ذات مهارة عالية في الأشهر المقبلة، حيث نهدف إلى مواصلة ضمان إنتاج الأدوية ذات الجودة العالية، إلى جانب ابتكار المنتجات ذات القيمة المضافة وحلول الرعاية الصحية التي تغير حياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.



أنا ملتزم بشكل كامل تجاه استعادة مكانة "جلفار" كشركة صناعات دوائية رائدة إقليميا خلال ثلاث سنوات".





بدوره، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة "جلفار"، في البيان، إن "السجل الحافل للدكتور عصام في مجال صناعة الأدوية بالإضافة إلى خبرته الواسعة في مجال صناعة الأدوية في كل من الأسواق الراسخة والناشئة، خير دليل على قيادته عمليات التحول الرائدة في الأعمال، بالإضافة إلى تخطيطه الاستراتيجي وضمان مراحل تنفيذ الاستراتيجيات، كما من شأن قدرته في إدارة منظمة متنوعة ودفعها إلى النجاح وتعزيز أعمالها وسط بيئات صعبة ان يضمن التأثير الضخم لجلفار في الأسواق الـ50 حيث نعمل في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن عصام فاروق تبوأ سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الكندي" للمنتجات الصيدلانية، حيث تسلم إدارة الشركة منذ إنشائها عام 2006.



وعبر قيادته الاستثنائية، شهدت الشركة نموا استثنائيا حيث أصبحت ثاني أكبر شركة أدوية في الجزائر وشمال إفريقيا.





ومن بعدها، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "ام اس فارما" لمدة سبع سنوات، حيث أدى التحول الذي أحدثه في الشركة إلى جعلها إحدى أكبر خمس شركات أدوية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





كما تولى مناصب عليا في العديد من الشركات، ومنها شركة "غلاكسو سميث كلاين" و"سانوفي أفينتيس" ومجموعة "تي ثري ايه فارما" و"جلفار ألمانيا"، مراكما بذلك ثروة من الخبرات القيمة عبر بيئات الأعمال العامة ومتعددة الجنسيات.





وقد حاز على شهادة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة "الزقازيق"، بالإضافة إلى حصوله على درجة ماجستير حول إدارة الجودة الشاملة وإدارة العمليات من الجامعة الأمريكية في القاهرة والجمعية الأمريكية للجودة.

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