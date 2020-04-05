واشنطن تبدي استعدادها لتقديم الدعم للعراق لمواجهة كورونا

2020/04/05 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، استعدادها لتقديم الدعم للعراق لمواجهة كورونا.

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