روحاني : سنستأنف النشاط التجاري في الحادي عشر من نيسان الجاري

2020/04/05 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان بلاده ستستأنف في وقت قريب جزءا من نشاطها التجاري.

وأوضح روحاني خلال اجتماعه بلجنة مواجهة وباء كورونا، ان ايران ستشرع من الحادي عشر من الشهر الجاري، بممارسة نشاطها التجاري في القطاعات التي تكون فيها مخاطر انتشار الفيروس قليلة، إضافة إلى مباشرة ثلث الموظفين بالقطاع الحكومي أعمالهم من منازلهم، لافتا إلى ان ذلك لن يكون متعارضا مع التدابير والإجراءات الصحية المتخذة، بل من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

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