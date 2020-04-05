السعودية تحدد موعد اجتماع أوبك: سيعقد عبر الفيديو

2020/04/05 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر مجموعة دول أوبك، عقد اجتماعها الخاص ببحث تقليص معروض الخام العالمي، عبر الفيديو، الخميس القادم.ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر سعودي رفيع، أن الرياض تريد عقد اجتماعا ناجحا عن طريق الفيديو لمجموعة “أوبك +” الخميس القادم.وأشار المصدر السعودي إلى أن “الرياض ستصدر أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو في 10 […]

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