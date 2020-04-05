مجلس عزاء في كردستان تسبب بـ32 إصابة بكورونا وصحة اربيل توجه نداء عاجل

2020/04/05 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الاحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة.وقال برزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل “العهد نيوز” اليوم الاحد، إن “وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات […]

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