البعيجي يدعو لصرف المنحة المالية للعوائل التي لا تملك دخلا ثابتا

2020/04/05 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب منصور البعيجي الحكومة الى الاسراع بصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة التي تعتاش على قوت يومها ولا تمتلك اي دخل ثابت او راتبا شهريا عن طريق وكلاء البطاقة التموينية.وقال في بيان صحفي ” ان هناك اعدادا كبيرة من العوائل الفقيرة التي لا تمتلك راتبا شهريا وقد تضررت كثيرا جراء الحظر […]

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