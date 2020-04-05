بعد سنواتٍ من الملاحقة.. قاتلٌ يعمل لصالح إيران في دبي رهن الاعتقال

2020/04/05 | 14:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتقد أن “رضوان تاغي” هو صلة الوصل الرئيسة بين #طهران ومقتل معارض إيراني قبل أربعة أعوام، حيث كان الأخير يعيش حياة سرية في إحدى ضواحي #أمستردام.بدأ “تاغي” مهنته «الإجرامية» […]

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