الزرفي يقدم طلباً إلى البرلمان لتحديد موعد الجلسة الاستثنائية والتصويت على الكابينة والمنهاج الوزاري

2020/04/05 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الأحد (5 نيسان 2020)، طلباً رسمياً الى البرلمان، لتحدي...





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