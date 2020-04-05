مصدر: عزل قضاء المشخاب بالكامل وفرض الحجر الصحي على منطقة توفي فيها شخص بفيروس كورونا

2020/04/05 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الأحد (5 نيسان 2020)، بإغلاق مداخل ومخارج قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف بالكامل، وفرض الحجر الصحي على منطقة في القضاء، توفي فيها شخص إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن خلية أزمة النجف اتخذت قراراً بـ "عزل قضاء المشخاب بمحافظة النجف وتشديد اجراءات حظر التجوال فيه".

وأضاف، أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، تشمل ايضاً "إغلاق مداخل قضاء المشخاب، بالكامل مع حجر تام لمنطقة المتوفي بكورونا والمصابين".

وأشار الى أن "المشخاب اكتشفت فيها يوم أمس، قرابة 15 إصابة بفيروس كورونا، بينما تشير التقديرات الى ارتفاع عدد المصابين اليوم".

وسجلت محافظة النجف، معدلاً عالياً بإصابات فايروس كورونا المستجد، حيث وصل العدد التراكمي في المحافظة الى 181 حالة إصابة بالفايروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف.

وقال مدير عام صحة النجف الاشرف، رضوان الكندي، في بيان: "نعلن للإخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف عن تسجيل (6) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاحد الموافق 5/4/2020 وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء (98) فحصا مختبريا".

واشار الى أن "ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا توزعت على: حي الجامعة والجديدة الرابعة وحي القدس وحي القادسية الثانية – قرب المطار وحي الرحمة وقضاء المناذرة".

واضاف: "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، 181 حالة اصابة مؤكدة، وشفاء 53، ووفاة 5، فضلا عن حالتين مغادرتين الى بلدهما (ايران)".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الولايات المتحدة، الاحد (05 نيسان 2020)، استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد (05 نيسان 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و10 حالات إصابة جديدة في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "10 إصابات جديدة بفايروس كورونا سجلت ال

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، الاحد (05 نيسان 2020)، تسجيل 2483 اصابة جديدة و151 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور: "منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الاحد، تم تسج

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