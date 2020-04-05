الولايات المتحدة تبدي استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة كورونا

2020/04/05 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الولايات المتحدة، الاحد (05 نيسان 2020)، استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 5 نيسان 2020 سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وبحث معه إجراءات القضاء في مجابهة مخاطر فايروس كورونا ".

واضاف البيان أن "السفير الأمريكي أبدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم بخصوص ذلك".

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الأحد (5 نيسان 2020)، بإغلاق مداخل ومخارج قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف بالكامل، وفرض الحجر الصحي على منطقة في القضاء، توفي فيها شخص إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (ب

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد (05 نيسان 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و10 حالات إصابة جديدة في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "10 إصابات جديدة بفايروس كورونا سجلت ال

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، الاحد (05 نيسان 2020)، تسجيل 2483 اصابة جديدة و151 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور: "منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الاحد، تم تسج

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