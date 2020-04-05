مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى “مزدحم”.. سلسلة لقاءات حافلة مع الزرفي وبلاسخارت والسفير الأميركي

2020/04/05 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ازدحم مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بلقاءات حافلة خلال اليوم الأحد محلية ودولية، حيث استقبل القاضي زيدان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخرات والسفير الاميركي في العراق ماثيو تولر.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء […]

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