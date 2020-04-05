“كورونا” يبلغ الذروة في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين القادمين

2020/04/05 | 14:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” أن تبلغ بلاده خلال الأسبوعين القادمين «مرحلة الذروة» من انتشار فروس #كورونا، الذي زاد عدد الإصابات فيه عن 310 ألفاً في عموم الولايات المتحدة.كلام […]

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