الحشد الشعبي ينظم حملة ثانية للتبرع بالدم ويزود مستشفيات البصرة بـ 150 قنينة دم

2020/04/05 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت ممثلية تشكيل العتبة العلوية بالحشد الشعبي في محافظة البصرة، الاحد، حملة ثانية للتبرع بالدم للمساهمة بسد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظة.وقال مسؤول الممثلية السيد ضرغام أبو طبيخ انه ” استجابة لمناشدة مصرف الدم الرئيس في البصرة تم تنظيم حملة ثانية للتبرع بالدم ولتعزيز رصيد المصرف نظرا لحاجتها الماسة تزامنا مع الازمة الراهنة في

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