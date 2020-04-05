ممثل الصحة العالمية يشيد بالاجراءات ضد كورونا في كربلاء

2020/04/05 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اشاد ممثل الصحة العالمية الدكتور ادهم إسماعيل، اليوم الاحد، باجراءات المكافحة ضد فيروس كورونا في كربلاء المقدسة.وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في العتبة الحسينية المقدسة، إن كربلاء من المحافظات المسيطرة بخصوص الاجراءات ضد فيروس كورونا وناقشت مع ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي امكانية افتتاح مختبر للكشف عن الفيروس في […]

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