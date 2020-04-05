"تويوتا" تطرح نسخة رياضية من "كورولا"

2020/04/05 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا طرح نماذج رياضية GR معدلة من سياراتها الأشهر كورولا.

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