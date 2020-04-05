77 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

2020/04/05 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 556 حالة.

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