صحة أربيل : نطالب كل من شارك في عزاء المحافظة بمراجعة مركز معالجة مصابي كورونا

2020/04/05 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مديرية صحة محافظة أربيل، المواطنين الذين شاركوا في احد مراسم العزاء في المحافظة بمراجعة المركز المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

ووجهت المديرية نداء عاجلا، دعت فيه جميع الذين شاركوا في العزاء الذي أقيم في الحادي والعشرين من آذار الماضي، وتبين في وقت لاحق إصابة عدد من الحضور بالفيروس، دعتهم إلى مراجعة المركز او الاتصال بفرق الطوارئ، للتحقق من عدم أصابتهم.

وكان العشرات من المواطنين من مختلف إحياء أربيل قد شاركوا في مراسم عزاء، كان سببا في نشر الفيروس، على الرغم من قيام عائلة الشخص المتوفي بإبلاغ اقربائهم ومعارفهم بضرورة عدم الحضور لتقديم واجب العزاء، استجابة لتعليمات الجهات الصحية، والفتوى التي أصدرتها لجنة الفتاوى في إقليم كردستان بمنع إقامة مجالس العزاء للمتوفين خلال أزمة الوباء.

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