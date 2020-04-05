الكويت تعلن تصدير أول شحنة من النفط المشترك مع السعودية

2020/04/05 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد عبر الناقلة الكويتية “دار سلوى”.وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، صرح يوم الجمعة أن الناقلة […]

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