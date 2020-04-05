محمد علي مقلد - محركات الربيع العربي، داخلية أم خارجية. دعوة للنقاش

2020/04/05 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_مقلد محركات الربيع العربي داخلية أم خارجية؟دعوة للنقاشأي العوامل هي المحددة أو الأساسية أو الرئيسية، الخارجية أم الداخلية؟ ولأي منها الأولوية؟ هذا السؤال لم يكن فحسب موضوع نقاش سياسي، بل هو واحد من الأسس في منهج التفكير الفلسفي لدى الطيب تيزيني على سبيل المثال، وفي كل البراكسيس النظري والسياسي لدى الأحزاب العربية.من اللافت في ممارسات أحزابنا على الساحة العربية إجماعها على اعتبار الخارج هو مصدر......

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