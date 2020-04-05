نجم الدليمي - من ارث الرفيق الخالد لينين. الحلقة الثالثة... لينين والعلاقات الدولية

2020/04/05 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجم_الدليمي بمناسبة الذكرى ال 150 لميلاد قائد البروليتاريا العظيم لينين (1870-2020) في 22/4يشير لينين ((اذا كانت العلاقات الدولية في المجتمع الاستغلالي تقوم بصورةمطلقة على مبدأ خضوع الضعفاء للاقوياء والسيطرةالسياسية والاقتصادية من قبل الامبرياليين، فان الاشتراكية تقوم سياستها على اساس مبدأ التكافؤ التام والسيادة والمساعدة النزيهة والاضطلاع بالواجب الاممي اتجاه الشعوب المضطهدة في العالم اسره ))......

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