2020/04/05 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، محمد فهمي، قرارا حدد بموجبه توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية وفقا لأرقام اللوحات (المفردة والمزدوجة)، على كافة الأراضي اللبنانية.حيث ستكون أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مخصصة فقط للآليات التي تنتهي أرقامها بعدد مفرد، أما أيام الثلاثاء والخميس والسبت فستكون مخصصة للآليات التي تنتهي أرقامها بعدد مزدوج بما فيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من وزارة الداخلية اللبنانية بشأن حركة التنقل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من وزارة الداخلية اللبنانية بشأن حركة التنقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).