مقتل اربعة جنود بهجوم لـ'داعش' على نقطة عسكرية غرب الرمادي

2020/04/05 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بأن اربعة جنود قتلوا بهجوم لـ"داعش" على نقطة عسكرية غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا اليوم نقطة عسكرية غرب مدينة الرطبة ٣١٠كم غرب الرمادي، ما ادى الى مقتل اربعة جنود".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".

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