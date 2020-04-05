ولايتي لهنية: المقاومة ستتواصل بقوة لتحقيق الأهداف

2020/04/05 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هاتفيا مع مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي، وهنأ بمناسبة حلول العام الايراني الجديد، وأبدى تضامنه مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا، كما اعرب عن سروره لشفاء وتحسن حالة ولايتي الصحية.وقال هنية، نتمنى للشعب الايراني التوفيق والنجاح سيما في مسار مكافحة وباء كورونا.وتوجه هنية […]

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