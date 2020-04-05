التربية النيابية تقدم 7 مقترحات للعام الدراسي الحالي

2020/04/05 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعنلت لجنة الترية النيابية عن 7 مقترحات للعام الدراسي الحالي . وجاء في بيان اللجنة : 1.تحدد الوزارة جدول جديد للامتحانات النهائية ويكون بعد تاريخ (15/6/2020) .2.تكون الامتحانات للصفوف غير المنتهية بحسب ما تم اكماله من فصول المنهج حتى وان كان فصل واحد ويتم تعويض بقية المنهج في بداية العام الدراسي القادم (2020/2021) .3.تعليق امتحانات البكالوريا للصف السادس ابتدائي لهذا العام (2019/2020) فقط، وتكون الامتحانات داخل المدرسة مع المراحل الغير المنتهية .4.يتم حذف الفصول الدراسية للمراحل المنتهية التي لم يتم دراستها من قبل الطلاب وتحويل ما تبقى من المناهج الى اسئلة تقدم الى الطالب ويتم طرح اجوبتها من خلال القنوات الرسمية والتربوية والمنصات الالكترونية .5.يراعى في حذف فصول المناهج الدراسية المحافظات التي حدث فيها اضراب عن الدوام قبل التعطيل بسبب فيروس كورونا وهي (ذي قار ، ميسان ، واسط ، بابل ، النجف ، الديوانية ، كربلاء) حيث ان هذه المحافظات لم تكمل اكثر من فصلين او ثلاثة فصول لذلك على الوزارة ان تعد خطة خاصة بهذه المحافظات .6.الاسراع بتحديد الفصول التي سوف يتم حذفها من المناهج الدراسية واطلاع الطلاب عليها من اجل دراستها .7.يكون الدخول الشامل لكل المراحل المنتهية وكذلك للامتحانات الخارجية .

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