الزرفي يطالب البرلمان بتحديد موعد التصويت على كابينته الوزارية والمنهاج الحكومي

2020/04/05 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طالب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، البرلمان تحديد موعد جلسة التصويت على المنهاج الحكومي والتشكيل الوزاري لكابينته.يتبع ..

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