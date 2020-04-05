2020/04/05 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الكهرباء، الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح إن “الوزارة مستمرة باستلام الجباية من المواطنين خلال أيام الحظر، حيث إن أسعارها مدعومة بنسبة 94%”.

وأكد أن الجباية “لن تؤثر على حياة المواطنين لكون قيمتها قليلة جداً لا تتجاوز الـ 10 الى 15 ألف دينار”.

وأضاف العبادي أن “إيقاف استلام الجباية يحتاج إلى قرار حكومي وليس من صلاحية وزارة الكهرباء إيقافها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء : الجباية مستمرة خلال أيام حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء : الجباية مستمرة خلال أيام حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).