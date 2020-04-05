2020/04/05 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون مرض COVID-19 خفيفا جدا بالنسبة لمعظم المرضى، بحيث يكون احتمال تمييزه عن نزلات البرد ضعيفا جدا للأسف،فكيف يهاجم الفيروس الجسم البشري، ولماذا يوجد اختلاف في تأثر الناس بالمرض بعد الإصابة؟.للمساعدة في الإجابة عن هذه الأسئلة الملحة، كشف موقع “ميرور” البريطاني عن كيفية تفكيك المراحل الرئيسية لعدوى فيروس كورونا.وفيما يلي تحليل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا يمكن لفيروس كورونا السيطرة على الجسم حتى قبل الشعور به) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا يمكن لفيروس كورونا السيطرة على الجسم حتى قبل الشعور به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).