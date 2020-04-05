هبوط الدينار العراقي أمام الدولار يخيف الأسواق والمواطنين

2020/04/05 | 14:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بعد استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار منذ سنوات، سجلت الأيام الماضية انخفاضاً ملحوظاً لقيمة العمل...

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