العراق يتوقع تخفيضا كبيراً بإنتاج ” أوبك ” للنفط

2020/04/05 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير النفط، ثامر الغضبان، يوم الأحد، تأجيل عقد مؤتمر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لغاية يوم الخميس المقبل، إلى “أسباب فنيَّة”.

وقال الغضبان إن “المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده بعد غدٍ الاثنين، أجِّلَ الى يوم الخميس المقبل”، لافتاً الى أنَّ المؤتمر “سيدار عبر دائرة تلفزيونيَّة، وهذا الأمر يتطلب إعداداً جيداً”، لافتاً في الوقت ذاته، الى أنَّ “بعض الدول ارتأت تدارس موضوع تخفيض الإنتاج، والذي من المتوقع أنْ يكونَ كبيراً”.

وأضاف الغضبان، إنَّ “الاجتماع المزمع عقده، سيضم دول منظمة أوبك والدول المتحالفة معها، ودولاً منتجة ومصدرة من خارجهما، وعليه فإنَّ عمليات تخفيض الإنتاج تتطلبُ دراسة معمقة لضمان استقرار السوق والنهوض بالاقتصاد العالمي”.

يذكر أنَّ الدعوة للاجتماع ضمتْ معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط كدول منظمة اوبك والدول المتحالفة معها سابقاً وعلى رأسها روسيا والي تعرف “بأوبك بلاص” ودول خارجهما والتي من المتوقع أنْ تشمل أميركا والبرازيل والنرويج وكندا وبحر الشمال وغيرها، للعمل على استقرار السوق النفطيَّة بهذا الوضع الحرج.

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