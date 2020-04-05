2020/04/05 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المتحدث باسم خلية الازمة بمحافظة المثنى، محمد حاجم، اليوم الاحد، اصابة عضو مجلس النواب العراقي اشواق الظالمي بفيروس كورونا.

وقال حاجم في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "لا صحة للانباء التي تحدث عن اصابة عضو مجلس النواب العراقي اشواق الظالمي بفايروس كورونا".

واضاف ان "الظالمي تتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي ولم نشتبه باصاباتها اصلا".

ودعا حاجم "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة للمواطنين حتى لا يتسبب ارباك للمجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في المثنى تنفي اصابة النائبة اشواق الظالمي بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في المثنى تنفي اصابة النائبة اشواق الظالمي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).