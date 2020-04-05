🟠وزير النفط العراقي:تأجيل اجتماع أوبك الى الخميس المقبل جاء لاسباب فنية

2020/04/05 | 14:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائـب رئيـس الـوزراء وزيـر النفـط العراقي ثامـر الغضبـان بان تأجيـل عقـد مؤتمـر الـبلدان المنتجة للنفط /اوبك/والدول المتحالفة معها إلى يوم الخميس المقبل جاء لاسباب فنية .وقال الغضبان ، […]

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