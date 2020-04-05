مع ارتفاع الإصابات.. إندونيسيا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات الطبية

2020/04/05 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمرت السطات الإندونيسية، اليوم الاحد، مواطنيها بارتداء الكمامات الطبية لدى خروجهم من منازلهم، مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم، إلى 2273.

وقال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو "95% الكمامات الطبية هي للطواقم الطبية فحسب، وعلى المواطنين العاديين ارتداء كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، موجودة".

يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 181 إصابة جديدة، اليوم الأحد، و7 وفيات بما رفع العدد الإجمالي لمن توفوا بالمرض إلى 198.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في سجونها المكدسة.

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