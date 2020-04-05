سويسرا تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/05 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن "عدد الوفيات في سويسرا بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 559، بعد تسجيل 19 حالة جديدة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضافت أن "عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم ارتفع إلى 21100 من 20278، أمس السبت".

وأوضحت انها "اختبرت سويسرا أكثر من 158000 شخص".

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