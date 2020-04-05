الدفاع تعلن عن تدمير 29 وكرا لداعش غربي الانبار

2020/04/05 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن تمكنها من تدمير 29 وكرا لداعش والعثور على مقبرة جماعية لشهداء القوات الامنية والمدنيين في هيت غربي الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، ان “قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع فصيل استطلاع […]

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