2020/04/05 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت مديرية طبابة الحشد الشعبي ومعاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، منطقة النهضة وساحة الطيران والسنك والمناطق المحيطة بها ضمن عملية “كبح الجائحة” الوقائية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مديرية طبابة الحشد الشعبي ومعاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي عفرت، اليوم، منطقة النهضة وساحة الطيران والسنك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في السنك والنهضة والطيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في السنك والنهضة والطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).