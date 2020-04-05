2020/04/05 | 14:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من تفشي كورونا بعد عودة الحركة في اسواق وشوارع الزبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من تفشي كورونا بعد عودة الحركة في اسواق وشوارع الزبير) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من تفشي كورونا بعد عودة الحركة في اسواق وشوارع الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).