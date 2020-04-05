استشهاد 4 جنود عراقيين في هجوم لداعش بالرمادي

2020/04/05 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاحد، بأن اربعة جنود استشهدوا بهجوم لـ"داعش" على نقطة عسكرية غرب الرمادي في العراق....

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