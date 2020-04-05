الصحة العالمية تحدد مدة قبل اكتشاف علاج كورونا وتؤكد: إجراءات العراق كانت بالتنسيق معنا

2020/04/05 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حددت منظمة الصحة العالمية، الأحد، المدة الزمنية قبل اكتشاف علاج لفيروس كورونا، فيما أكدت أن إجراءات العراق كانت بالتنسيق معها.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية، أدهم إسماعيل، في مؤتمر صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية رصدت ملايين الدولارات من أجل اكتشاف العلاج، ومن المؤمل خلال الأشهر الستة أو التسعة المقبلة سيتم اكتشافه".

واشار الى أن "جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة العراقية هي بالتنسيق معنا".

ولفت الى أن "الأرقام التي أعطيت عن أعداد الإصابات بكورونا في العراق غير دقيقة".

وفي آخر إحصائية لها، اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت (4 نيسان 2020)، تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في بيان الموقف الوبائي للفيروس، الذي نشرته الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 58 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- "بغداد/ كرخ: 3، البصرة : 9، - النجف: 34، - السليمانية: 4، أربيل: 6، - ديالى : 1، - المثنى: 1".

اما الوفيات المسجلة، ليوم امس السبت، بحسب البيان فكانت كالاتي: "حالتين في البصرة، وحالة في الكرخ".

واشار الى تسجيل "33 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-"النجف: 4، مدينة الطب: 2، البصرة: 12،-اربيل 6 دهوك 6، نينوى: 1،واسط: 2".

وبهذا بلغ مجموع الاصابات 878، ومجموع الوفيات: 56، ومجموع حالات الشفاء: 259، في عموم البلاد.

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الأحد (5 نيسان 2020)، بإغلاق مداخل ومخارج قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف بالكامل، وفرض الحجر الصحي على منطقة في القضاء، توفي فيها شخص إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (ب

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الولايات المتحدة، الاحد (05 نيسان 2020)، استعدادها لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد (05 نيسان 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و10 حالات إصابة جديدة في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "10 إصابات جديدة بفايروس كورونا سجلت ال

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