2020/04/05 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاحد (05 نيسان 2020)، باستثناء 4 فئات جديدة من قرار حظر التجوال في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة الديوانية وجهت باستثناء طلبة الدراسات العليا والأطباء البيطريين وأصحاب محال بيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية من قيود حظر التجوال في المحافظة".

وكان جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية، حذر الجمعة (03 نيسان 2020)، من يحاول الترويج لكسر حظر التجوال في المحافظة، فيما أكد الجهاز أن المروجين لهذه الظاهرة يعتبرون خارجين عن القانون.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الترويج لقرار كسر الحظر لا يمثل جميع المواطنين، وعمل غير انساني، وهو مضر بالصالح العام".

واعتبر جهاز الأمن الوطني، أن "كل من يقوم بهذا الأمر يعتبر خارجاً عن القانون".

بغداد اليوم- كركوك

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية، عن إحالة مدير دائرة صحة محافظة كركوك، كريم ولي إلى التقاعد، وتخويل زياد خلف بالصلاحيات لحين تسمية مدير عام جديد.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل مدير عام الدائرة القانونية والمالية

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (5 نيسان 2020)، بالإفراج عن مدير الجوازات والجنسية في المحافظة، العميد فالح الطائي.

وقال المصدر في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "الإفراج عن مدير الجوازات والجنسية في محافظة

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة تربية الكرخ الأولى في بغداد، الأحد (5 نيسان 2020)، عن مقترح لاعتماد نتائج امتحانات نصف السنة، للطلبة في الصفوف الابتدائية غير المنتهية (من الأول إلى الخامس الابتدائي).

وقال مدير تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي، في ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استثناء جديد من حظر التجوال بالديوانية يسمح لـ 4 فئات بممارسة أعمالهم في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استثناء جديد من حظر التجوال بالديوانية يسمح لـ 4 فئات بممارسة أعمالهم في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).