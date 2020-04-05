بالوثيقة.. إحالة مدير صحة كركوك للتقاعد وتخويل معاونه صلاحياته لحين تسمية البديل

2020/04/05 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية، عن إحالة مدير دائرة صحة محافظة كركوك، كريم ولي إلى التقاعد، وتخويل زياد خلف بالصلاحيات لحين تسمية مدير عام جديد.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل مدير عام الدائرة القانونية والمالية في وزارة الصحة، رياض الحلفي: "يرجى تبليغ الدكتور كريم ولي جميل مدير عام دائرة صحة كركوك سابقاً برد رد طلبه الذي يروم فيه التقاعد معه بعد انفكاكه محالاً الى التقاعد وتخويل الصيدلاني الاختصاص زياد خلف، معاون المدير العام بالصلاحيات الإدارية والمالية لحين تسمية مدير عام جديد".

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاحد (05 نيسان 2020)، باستثناء 4 فئات جديدة من قرار حظر التجوال في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة الديوانية وجهت باستثناء طلبة الدراسات العل

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (5 نيسان 2020)، بالإفراج عن مدير الجوازات والجنسية في المحافظة، العميد فالح الطائي.

وقال المصدر في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "الإفراج عن مدير الجوازات والجنسية في محافظة

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة تربية الكرخ الأولى في بغداد، الأحد (5 نيسان 2020)، عن مقترح لاعتماد نتائج امتحانات نصف السنة، للطلبة في الصفوف الابتدائية غير المنتهية (من الأول إلى الخامس الابتدائي).

وقال مدير تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي، في ت

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