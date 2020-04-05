شاهد بالصور: محمد بن راشد آل مكتوم يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الفيديو

2020/04/05 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي على عقد اجتماعه الكترونيا عبر الفيديو، تماشيًا مع اجراءات التزام المنازل ومنع التجمعات لمجابهة تفشي فيروس كورونا، فيما تم اتخاذ قرارات مهمة معظمها تخص الجانب الاقتصادي.وأظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” عقد نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم امارة دبي، محمد بن راشد ال مكتوم، […]

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