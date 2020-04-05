وزارة الاتصالات توضح أسباب ضعف الإنترنت في العراق

2020/04/05 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أسباب ضعف خدمة الإنترنت في البلاد بالرغم من إعلان الوزارة زيادة سعات مجانية تصل إلى 25 %.وقال مدير عام الاتصالات باسم الأسدي، إن “الضغط الشديد على شبكة الإنترنت نتيجة الاستخدام الهائل غير المسبوق أدى إلى وجود ضعف في شبكة الإنترنت”.وأضاف الاسدي، أن “وزارة الاتصالات باشرت […]

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