🟠المنافذ الحدودية تعلن احباط محاولة تهريب (8) عجلة في منفذ ميناء أم قصر

2020/04/05 | 14:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذالحدودية، منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع الاجهزة الامنية داخل منفذ ميناء ام قصر الشمالي، وبناءًا على المعلومات الواردة من قبل مفرزة استخبارات […]

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