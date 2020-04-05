التعليم : لانية لتاجيل العام الدراسي الحالي

2020/04/05 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاجيل او الغاء العام الدراسي الحالي .وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان ان " أستمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد تدفع الوزارة إلى تمديد العام الدراسي من خلال الغاء العطلة الصيفية" .واضاف أن "الوزارة ليس لديها اي نية لتأجيل او الغاء العام الدراسي، بل أنها ماضية على اكماله من خلال تقديم المواد الدراسية للطلبة عبر المنصات الالكترونية".وتابع أن "وزارة التعليم العالي تنتظر نهاية ازمة فيروس كورونا بالبلاد، لتدعو طلبتها لاستئناف الدوام واجراء الامتحانات واكمال العام الدراسي يكافة تفاصيله .

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