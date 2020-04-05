الزرفي يبحث إجراء الانتخابات المبكرة مع وفد من المفوضية ويؤكد ضرورة أن تكون بمعايير دولية

2020/04/05 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الاحد (05 نيسان 2020)، إجراء الانتخابات المبكرة مع وفد من ا...





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