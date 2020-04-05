الزرفي يتعهد باستعادة هيبة الدولة واجراء انتخابات مبكرة

2020/04/05 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لاجراء الانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، ان "الزرفي التقى اليوم وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، وبحث معه الاليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة".وأكد الزرفي خلال اللقاء "ضرورة تلبية أهم مطلب رفعته ساحات التظاهر وشددت عليه المرجعية الدينية العليا والمتمثل بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين".وشدد على "أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تأريخ بدء عمل الحكومة"، متعهدا أن "تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات".من جهته، أكد وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "سعي المفوضية على الالتزام بالمدة التي تضعها الحكومة لإجراء الانتخابات"، منوها إلى أن "المفوضية الجديدة التي تسلمت المهمة حديثا تعمل حاليا على إعادة النظر بكامل الجهاز الإداري والفني داخل المفوضية وتصفية كل المتعلقات السابقة، وصولا إلى مفوضية قادرة على القيام بواجبها وتنفيذ أولى مهماتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة".وضم وفد المفوضية كلا من رئيس الإدارة الانتخابية المستشار أحلام عدنان وعضوي مجلس المفوضين القاضيين عباس فرحان وفياض ياسين.

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