بعد دقائق على ارتكابه الجريمة ..القبض على رجل قتل ابنه بمدينة الصدر

2020/04/05 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، القبض على رجل قتل ابنه مع المشتركين بالجريمة في مدينة الصدر ببغداد.وقال عزيز ناصر مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد في بيان ، إنه "في صباح هذا اليوم تم سماع اطلاق نارضمن قطاع ٦٢ في مدينة الصدر وعلى الفور تحركت مفارز مركز شرطة التهذيب التابع لشرطة بغداد الرصافة".واضاف: "تم مشاهده حادث قتل احد الشباب وتم تطويق المنطقة وإجراء التحقيق والبحث عن الجاني وبالفعل تم إلقاء القبض على القاتل وهو والد الشاب الضحية قبل هروبه حيث تم تدوين اقواله واعترف باقدامه على جريمة القتل".وتابع: "بعد مضي ثلاث ساعات وصباح هذا اليوم تم القاء القبض على بقية المتهمين المشتركين بحادث القتل اعلاه ورفع اوراقهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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