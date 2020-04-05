رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت

2020/04/05 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الأحد، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، وبحث معها الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فايروس كورونا في السجون ومراكز التوقيف.انتهى2

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